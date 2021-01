Freddo e nubi in Lombardia dove a partire da oggi a causa di una vasta depressione che sta interessando gran parte del comparto Europeo ci sarà un'ondata di freddo che investirà tutta la regione. Secondo gli esperti meteo di Arpa Lombardia, all'interno di tale struttura alcuni minimi depressionari secondari si formeranno qua e là e interesseranno anche la Lombardia. In tutta la regione ci sarà un clima via via più freddo.

Meteo Milano mercoledì 6 gennaio: nebbia al mattino

Per quanto riguarda la giornata di oggi 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la Lombardia, mentre dalla serata ci saranno irregolari schiarite, che saranno più estese sui settori occidentali e settentrionali. Le piogge cadranno in maniera debole in mattinata e tenderanno a scemare a partire da ovest, mentre la neve ci sarà oltre i 400 metri, o in alcune zone di pianura. Per quanto riguarda le temperature invece sia le minime che le massime registreranno un calo: le prima oscilleranno intorno agli zero gradi mentre le seconde intorno ai 6 gradi.

Meteo Milano giovedì 7 gennaio: temperature in calo

Nello specifico il cielo per domani giovedì 7 gennaio si presenterà sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, mentre in pianura saranno presenti estese nubi basse accompagnate da nebbia, in sollevamento e parziale dissolvimento nelle ore centrali con contemporanei passaggi di velature. Le precipitazioni saranno assenti su quasi tutta la regione mentre le temperature subiranno un netto calo sia nelle minime che nelle massime: in pianura saranno comprese tra zero e tre gradi.