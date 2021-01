A Milano nella giornata di domani, lunedì 25 gennaio, si prevede un cielo sereno e temperature in rialzo. Le minime infatti si attesteranno intorno ai 2 gradi centigradi mentre le massime intorno ai dieci gradi centigradi. Nel resto della Lombardia nella prima mattinata si prevede cielo nuvoloso o molto nuvoloso con progressive schiarite nei settori di nordovest. Si arriverà poi ad avere un cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in leggero calo: le prime si aggireranno attorno agli zero gradi centigradi mentre le seconde attorno agli otto gradi. Questo è quanto previsto dal bollettino di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo a Milano e in Lombardia per martedì 26 gennaio

Tempo stabile anche per martedì 26 gennaio. Il cielo sarà infatti sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento solo in serata. Non si prevedono piogge. Le temperature minime saranno in calo, ma le massime stazionarie o in lieve aumento. I venti in pianura saranno deboli o a tratti moderati, più forti nei versanti settentrionali con possibili fenomeni di foehn sulle valli. Anche a Milano si prevede cielo sereno con minime che saranno intorno ai due gradi centigradi e le massime attorno ai dieci gradi centigradi.

Previsioni meteo per mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio

Anche mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio il cielo sarà poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve calo mentre le massime saranno stazionarie. Giovedì invece il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni. Le temperature minime saranno in aumento mentre le massime in lieve calo.