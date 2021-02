Ancora nebbia e pioggia nelle previsioni meteo su Milano e la Lombardia per le giornate di oggi, giovedì 4 febbraio, e domani, venerdì 5. Le temperature tendenzialmente resteranno stabili, senza picchi di minime e accettabili nelle massime. Assenti la raffiche di vento, mentre le precipitazioni potrebbero interessare localmente gran parte del territorio. Non dovrebbero essere di forte intensità.

Previsioni meteo Lombardia di oggi, giovedì 4 febbraio

Anche per la giornata di oggi, giovedì 4 febbraio, è atteso un cielo nuvoloso con possibili schiarite nel pomeriggio. Milano e la Lombardia saranno interessate nuovamente dal brutto tempo, con possibilità di deboli precipitazioni nella tarda mattinata e in serata su Appennino e pianura occidentale. Le temperature resteranno stabili, con lo zero termico fermo a 2.300 metri sul settore alpino e attorno a 2.800 metri altrove. Attesa poi la nebbia, sin dalle prime ore del mattino che nelle ore notturne, a causa della forte umidità.

Previsioni meteo Lombardia di domani, venerdì 5 febbraio

Non cambiano di molto le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 5 febbraio, quando i cittadini milanesi e lombardi si sveglieranno nuovamente sotto un cielo coperto di nuvole. Nelle prime ore della giornata sono poi attese precipitazioni locale sparse, mentre nel pomeriggio i rovesci dovrebbero cessare in pianura. Scarse le raffiche di vento. Le temperature resteranno in aumento: lo zero termico fermo a 2.300 metri sul settore alpino e attorno a 2.800 metri altrove. La nebbia non dovrebbe comparire né in pianura né sui settori montuosi, sia nelle ore della prima mattinata che in quelle notturne.