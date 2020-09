Il freddo è arrivato tutto in una volta su Milano e la Lombardia, dopo un mese di settembre con temperature superiori alla media. Le temperature in una settimana sono crollate di quasi dieci gradi, costringendo i milanesi a tirare fuori in tutta fretta cappotti e maglioni. Nelle aree alpine si sono verificate abbondanti nevicate. Colpa di un minimo depressionario associato ad aria fredda in quota insiste sul Nord Italia fino a lunedì, spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia.

Le previsioni meteo annunciano temperature sotto le medie stagionali nuvolosità variabile, ma prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. In arrivo un flusso occidentale, inizialmente stabile ma in progressivo peggioramento per l'avvicinamento di una nuova perturbazione dall'Atlantico: soleggiato martedì, nuvoloso mercoledì, diffuse precipitazioni giovedì.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 28 settembre

Nella giornata di lunedì 28 settembre cielo nuvoloso sui rilievi e poco nuvoloso in pianura. Dal pomeriggio ampie schiarite, in particolare sui settori occidentali. Precipitazioni assenti, salvo deboli piovaschi sui rilievi settentrionali ed orientali possibili al mattino e dal pomeriggio. Temperature minime stazionarie, intorno a 9 °C in pianura, massime intorno a 19 °C.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 29 settembre

Martedì 29 settembre precipitazioni assenti e cielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi settentrionali di confine. Dal pomeriggio a tratti poco nuvoloso o velato anche in pianura. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve aumento.

Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 30 settembre

La previsione per la giornata di mercoledì 30 settembre è di cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con maggiori addensamenti sui rilievi. Precipitazioni assenti, salvo possibili piovaschi dalle ore centrali sulla fascia prealpina. Minime in aumento, massime stazionarie. Giovedì 1 ottobre nuvolosità in aumento nella mattinata, molto nuvoloso o coperto dal pomeriggio. Deboli precipitazioni isolate al mattino, in intensificazione e diffuse al pomeriggio sui rilievi e alta pianura. Minime in aumento, massime stazionarie.