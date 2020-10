Il tempo per il weekend in arrivo su Milano e in Lombardia sarà caratterizzato da una forte instabilità così come annunciato dagli esperti meteo: secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni ci sarà almeno fino a venerdì 9 ottobre tempo stabile e assenza di precipitazioni grazie all'arrivo di un'alta pressione, mentre a partire da sabato 10 ottobre una vasta depressione scenderà dal Nord atlantico influenzando il tempo sul Nord Italia per diversi giorni. La probabilità di pioggia aumenterà in particolare nella giornata di domenica 11 ottobre quando anche le temperature subiranno un netto calo.

Meteo Milano venerdì 9 ottobre

Secondo le previsioni meteo su Milano e in Lombardia per la giornata di domani venerdì 9 ottobre, il cielo presenterà un aumento della nuvolosità dapprima per nubi alte e sottili poi dal pomeriggio ed in serata per nubi più spesse fino a nuvoloso ovunque. Assenti invece le piogge mentre le temperature saranno stazionarie o in lieve calo e saranno comprese tra i 10 e i 20 gradi. I venti saranno in pianura molto deboli variabili, in quota deboli o moderati occidentali.

Meteo Milano giovedì 8 ottobre

La giornata di oggi giovedì 8 ottobre sarà invece caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso con velature in tarda serata a partire da ovest su quasi tutta la Lombardia. Nessuna precipitazione per l'intera giornata mentre si registrerà un netto calo delle temperature sia nelle minime che nella massime: le prime in pianura oscilleranno tra gli 8 e i 13 gradi, mentre le seconde tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in pianura deboli variabili e in quota al mattino moderati o forti da Nord.