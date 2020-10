Sarà caratterizzato da tempo instabile e un drastico calo delle temperature l'inizio della prossima settimana in Lombardia. Secondo quanto riportato dagli esperti meteo infatti lunedì 12 ottobre le previsioni meteo su Milano indicano una giornata perlopiù uggiosa con nubi e banchi di nebbia: in calo le temperature in particole nelle minime che toccheranno anche i cinque gradi. Assenti le precipitazioni sia nella giornata di domenica 11 ottobre che in quella di domani. Il resto della settimana sarà invece caratterizzato da un nucleo depressionario in discesa dalla Francia favorirà condizioni debolmente instabili.

Previsioni meteo domenica 11 ottobre: nebbia e rovesci isolati

Nello specifico oggi domenica 11 ottobre il cielo sarà generalmente nuvoloso, con intermittenti schiarite sulla parte occidentale nelle ore pomeridiane, più probabili sulla parte settentrionale. Se al mattino si avranno piogge da deboli a moderate sulla parte orientale della regione, dal pomeriggio i rovesci saranno in attenuazione o in esaurimento. Prevista neve a 1.500 metri su Alpi e Prealpi centro orientali. Le temperature registreranno un calo sia nelle minime che nelle massime e saranno comprese in pianura tra 8 e 11 gradi, e tra 12 e 18 gradi nelle massime.

Meteo Milano lunedì 12 ottobre: temperature minime in calo

Per quanto riguarda invece la giornata di lunedì 12 ottobre il cielo sarà fino alla tarda mattinata caratterizzato da nuvolosità diffusa che sarà più marcata sulla parte centro orientale; successivamente ci saranno ampie schiarite. Assenti le piogge in quasi tutta la regione, qualche debole rovescio si avrà nella notte sulla pianura mantovana. Mentre le temperature in particolare nelle minime subiranno un netto calo fino a raggiungere in pianura i 5 gradi, mentre le massime saranno in lieve rialzo e stabili intorno ai 16 gradi. I venti saranno deboli occidentali in pianura mentre in montagna moderati.