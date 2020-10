Se il primo weekend di ottobre è stato caratterizzato dal maltempo con piogge e temporali su quasi tutta la regione Lombardia, secondo le previsioni meteo su Milano e Lombardia questo inizio di settimana porta con sé tempo nuvoloso con qualche giornata di sole. Secondo gli esperti meteo partire da oggi lunedì 5 ottobre il graduale allontanamento verso est della profonda area depressionaria in struttura determinerà condizioni via via più stabili, con attenuazione della ventilazione e delle precipitazioni.

Previsioni meteo lunedì 5 ottobre: nubi in pianura

Nello specifico per la giornata di oggi lunedì 5 ottobre il cielo sarà fino al mattino nuvoloso o molto nuvoloso, con nuvolosità irregolare su quasi tutta la regione. Per quanto riguarda le piogge invece queste saranno diffuse nella notte e tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi sui settori di pianura. In giornata deboli sparse su fascia alpina e prealpina, meno probabili altrove. Le temperature sia minime che massime registreranno un calo e saranno comprese in Pianura tra i 13 e i 20 gradi. I venti infine in pianura saranno deboli variabili, mentre in montagna deboli o moderati da ovest sudovest.

Meteo Milano martedì 6 ottobre: venti forti in montagna

Le previsioni meteo su Milano per martedì 6 ottobre il cielo sarà da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Per quanto riguarda le piogge invece ci sarà una bassa probabilità di precipitazioni, qualche rovescio, anche se in maniera debole sarà presente a ridosso dei rilievi. Le temperature invece registreranno un calo nelle minime mentre le massime saranno in leggero aumento. Infine i venti soffieranno in pianura in maniera debole, in montagna invece saranno deboli o moderati.