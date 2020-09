Sole e bel tempo per questa coda di settembre che lascerà spazio nei prossimi giorni a una nuova perturbazione, prima però sarà un cielo sereno a caratterizzare i primi giorni della prossima settimana.

Bel tempo per la fine di settembre, perturbazione in arrivo a metà settimana

Secondo le previsioni meteo per lunedì 28 settembre sia su Milano e in Lombardia il tempo sarà ventoso con temperature sotto le medie stagionali; la nuvolosità sarà variabile ma il cielo sarà prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso, con possibili precipitazioni nel pomeriggio-sera di oggi domenica 27 settembre. Da martedì 29 settembre invece il flusso occidentale sarà inizialmente stabile ma in progressivo peggioramento per l'avvicinamento di una nuova perturbazione dall'Atlantico: il tempo sarà dunque soleggiato martedì, nuvoloso mercoledì 30 settembre mentre ci saranno diffuse precipitazioni giovedì primo ottobre.

Meteo lunedì 28 settembre: piogge isolate sui rilievi

Nello specifico domani lunedì 28 settembre il cielo si presenterà nuvoloso sui rilievi, mentre dalla mattina e sulla pianura sarà poco nuvoloso; dal pomeriggio invece ci saranno ampie schiarite, in particolare sui settori occidentali, mentre in serata si registreranno addensamenti sui rilievi settentrionali ed orientali. Assenti le piogge per l'intera giornata salvo deboli piovaschi sui rilievi settentrionali ed orientali possibili al mattino e dal pomeriggio. Scendono drasticamente invece le temperature sia nelle minime che nelle massime e saranno comprese in pianura tra i 9 e i 19 gradi. I venti saranno presenti in pianura in maniera debole mentre in montagna moderatamente.