Previsioni a Milano oggi martedì 4 gennaio: cielo nuvoloso, da domani piogge Per oggi, martedì 4 gennaio, le previsioni a Milano parlano di un cielo grigio e nuvoloso ma senza piogge, che cominceranno invece da domani.

A cura di Redazione Meteo

Cielo nuvoloso ma nessuna precipitazione. Questo in sintesi il meteo a Milano e in Lombardia per oggi, martedì 4 gennaio. Le temperature non varieranno di molto rispetto ai valori degli ultimi giorni. Il tempo però comincerà a peggiorare già per la giornata di domani, mercoledì 5 gennaio, quando sono invece previste precipitazioni sparse su tutto il territorio regionale, anche veri e propri rovesci. Ora però vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi nel capoluogo lombardo

Previsioni meteo per oggi martedì 4 gennaio

Le previsioni meteo a Milano per oggi, martedì 4 gennaio, vedono un cielo in generale nuvoloso, con nubi diffuse ovunque che si faranno più consistenti già dal pomeriggio. Non ci saranno però precipitazioni. Le temperature minime saranno comprese tra i tre e i cinque gradi, mentre quelle massime tra i cinque e i sette gradi. I venti in pianura saranno deboli di direzione variabile, sui rilievi invece saranno moderati dai quadranti meridionali, in progressivo rinforzo in quota.

Le previsioni a Milano per domani mercoledì 5 gennaio

Per quanto riguarda invece le previsioni per la giornata di domani, mercoledì 5 gennaio, a Milano si parla di consistenti nubi su tutto il territorio regionale e sul capoluogo lombardo sono previste precipitazioni diffuse. A Milano in alcune zone potrebbero essere anche rovesci consistenti. Le temperature minime saranno intorno ai quattro gradi, mentre le massime saranno invece intorno ai sette gradi, valori quindi in linea con quelli dei giorni precedenti, senza troppe variazioni. I venti saranno per lo più settentrionali, anche intensi sui rilievi lombardi.