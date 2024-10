video suggerito

Presunte tangenti Anas, funzionari corrotti con 845mila euro per costruire la nuova tangenziale di Como Sono emersi ulteriori sulle sospette tangenti ricevute dai funzionari dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (Anas). Le somme di denaro avrebbero un valore complessivo di 845mila euro, sarebbero state recapitate dal Consorzio stabile Sis che ha ottenuto l’appalto per la costruzione del tratto stradale “Tremazzina” (Como). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi venerdì 4 ottobre, sono emersi ulteriori dettagli in merito all'indagine sulle sospette tangenti ricevute da due funzionari dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (Anas). Le somme di denaro (dal valore complessivo di 845mila euro) sarebbero state recapitate dal Consorzio stabile Sis che ha ottenuto l'appalto per la costruzione del tratto stradale "Tremazzina" che collega Como con varie località della provincia.

La presunta tangente da 845mila euro

Si tratterebbe di una tangente dal valore complessivo di 845mila euro. Il denaro secondo gli inquirenti sarebbe finito nelle tasche di due dirigenti Anas.

Sarebbe questa la somma percepita da Stefano Liani (ex responsabile della Direzione progettazione e realizzazione lavori di Anas) e Eutimio Mucilli (responsabile della Direzione Investimenti e realizzazioni), che avrebbero favorito il Consorzio stabile Sis nel conseguimento dell'appalto di costruzione del nuovo tratto stradale, conosciuto come variante "Tremazzina" in provincia di Como.

Sulla vicenda sta indagando la Guardia di Finanza di Milano che nella giornata di ieri a seguito della perquisizione effettuata nelle sedi della società pubblica che fa capo a Ferrovie dello Stato, ha allargato l'indagine a 7 ulteriori indagati accusati di corruzione, turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreto d’ufficio.

Per l’accusa sarebbe plausibile l’ipotesi che si tratti di somme pagate dal Consorzio stabile Sis per garantirsi la fedeltà e la benevolenza dei due alti dirigenti pubblici al fine di ottenere l’appalto ed eseguire i lavori.

Il nuovo asse stradale "Tremazzina"

La variante "Tremezzina", in provincia di Como, è un nuovo asse stradale che sarà realizzato per buona parte in galleria e si estenderà per quasi 10 chilometri. Interesserà le località di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante.

L’obiettivo dell’intervento è migliorare il livello di servizio e la sicurezza complessiva dei collegamenti tra Como e Menaggio. La variante della strada statale 340 "Tremezzina" permetterà inoltre un risparmio nei tempi di percorrenza e permetterà un collegamento più agevole e rapido con la Svizzera, favorendo il turismo e i tanti lavoratori che vivono in Italia e lavorano in territorio elvetico.