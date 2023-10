Presidio palestinese e fiaccolata per Israele oggi a Milano, si temono scontri: scatta la zona rossa Nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre, a Milano si svolgeranno il presidio a sostegno della popolazione palestinese e una fiaccolata a sostegno della popolazione israeliana. Si temono scontri: sarà zona rossa.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse

Dopo l'attacco del gruppo Hamas a Israele, in Italia proliferano le manifestazioni a supporto della popolazione palestinese o, in alternativa, a sostegno di quella israeliana. Per esempio nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre, in piazza dei Mercanti a Milano si svolgerà un presidio organizzato dai Giovani Palestinesi, Unione democratica arabo-palestinese e Associazione dei palestinesi in Italia.

Il presidio pro Palestina e la Fiaccolata pro Israele a Milano

"Da 75 anni la popolazione palestinese combatte per la propria libertà e dignità ed è nostro dovere mostrare la piena solidarietà a un popolo che combatte per la propria libertà", scrivono gli organizzatori del presidio in piazza dei Mercanti.

Nelle stesse ore sarà prevista una fiaccolata a sostegno di Israele al Memoriale dello Shoah che, invece, è stata voluta da Forza Italia.

Per questo motivo, la zona del centro in cui si svolgeranno i due presidi saranno da zona rossa proprio per paura che possano esserci scontri tra le due fazioni. Il presidio Pro Palestina è stato pensato per "esprimere massima solidarietà alla popolazione palestinese ancora una volta minacciata dalla violenza del colonialismo israeliano". Per alcuni però si tratta di un'iniziativa che vuole sostenere la campagna lanciata da Hamas.

Sono stati intensificati i controlli sui luoghi della comunità ebraica

Da sabato, così come ordinato dal Viminale, sono aumentate le misure di sorveglianza in diversi luoghi legati alla comunità ebraica di Milano. La vigilanza è stata intensificata in via della Guastella e fino a viale San Gimignano e via Arzago. Incrementata anche per alcuni eventi come la presentazione del film sulla Shoah che si svolgerà venerdì pomeriggio al Cinema Anteo.