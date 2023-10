Trovato morto un cinghiale contagiato da peste suina: scatta la zona rossa nel Pavese La carcassa di un cinghiale è stata trovata nei boschi del comune di Torre d’Isola (Pavia): dagli accertamenti è emerso che l’animale è morto a causa della peste suina africana.

Sarebbe morto a causa delle peste suina africana un cinghiale la cui carcassa è stata trovata in una zona del Pavese. Nel dettaglio l'animale morto è stato recuperato nel Parco del Ticino, nell'area del comune di Torre d'Isola, a pochi chilometri da Pavia. Subito si è proceduto con tutte le analisi del caso che hanno accertato il contagio sollevando quindi preoccupazione tra la popolazione. A dare per prima la notizia è il quotidiano della zona La Provincia Pavese.

Questo nuovo ritrovamento preoccupa perché fa salire a quattro i casi di contagio nella provincia. I primi erano stati scoperti lo scorso giugno in Oltrepo'. Allora in poco tempo si era istituita una zona rossa che aveva coinvolto 21 paesi della zona. La decisione era stata presa dopo la pubblicazione di una nuova mappa di rischio da parte della Commissione europea: la zona rosa comporta regole severe sugli spostamenti e sulla caccia.

Ora anche questo nuovo caso è stato segnalato al Ministero e all'Unione Europea. A breve potrà arrivare la conferma – anche in questo caso – di estendere la zona rossa nel comune di Torre d'Isola. Intanto si sta procedendo con tutti i controlli e con ulteriori accertamenti del caso eseguiti dal Parco del Ticino, da Regione Lombardia e da Ats. C'è il rischio che non sia l'unico animale morto dopo aver contratto la peste in zona.