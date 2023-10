Il video della fiaccolata pro Israele: “Sbagliato accostare la bandiera israeliane con quella della pace” Verso le 18.30 di oggi martedì 10 ottobre dal Memoriale della Shoah ha preso il via la manifestazione pro Israele. Il presidente del Memoriale, Robert Jarach, che si è dichiarato critico nei confronti del sindaco di Milano Beppe Sala: “Sbagliato affiancare su Palazzo Marino la bandiera della pace a quella israeliana”.

A cura di Chiara Daffini

Milano nel pomeriggio di oggi martedì 10 ottobre è stata la cornice di due manifestazioni dopo i bombardamenti di Gaza: una pro Palestina e l'altra pro Israele. La seconda ha preso il via verso le 18.30 dal Memoriale della Shoah e ha visto la partecipazione di decine e decine di persone. L'organizzazione dal comitato provinciale di Forza Italia. Tra i partecipanti anche il presidente del Memoriale, Robert Jarach, che si è dichiarato critico nei confronti del sindaco di Milano Beppe Sala: "Sbagliato affiancare su Palazzo Marino la bandiera della pace a quella israeliana".

Nella manifestazione i parenti di cittadini israeliani

A Milano ci sono anche i parenti di persone che si trovano ora in Israele e sono preoccupati per quello che sta accadendo: "Non vogliono parlare troppo chi si trova su quei territori, sono scappati da dove erano", racconta a Fanpage.it una signora che ha preso parte alla manifestazione. Un'altra invece precisa: "Ho un parente che è stato già richiamato in Marina, è un disastro. Poi c'è il nonno di mia cugina in Israele, ha 96 anni e non è potuto venire in Italia. Si trova in un rifugio, a breve però sarà qui. Fanno fatica a partire i voli". Tra i manifestanti anche un iraniano: "Mi trovo qui a sostenere Israele. Ci sta anche l'Iran dietro a questo massacro".

Le parole del presidente del Memoriale della Shoah

Durante il corteo è Robert Jarach, presidente del Memoriale della Shoah, a fare un punto sulla situazione: "Purtroppo la ricerca spasmodica di Israele per cercare una via di accordo e per trovare un modo per vivere in sicurezza e in tranquillità entrambi i popoli sono andate vanificate". E poi interviene mostrando il suo disaccordo sulla bandiera di Israele accostata a quella della pace fuori da Palazzo Marino: "Ritengo che la bandiere utilizzata in queste situazione deve essere quella di Israele, la bandiera della pace rappresenta dei valori ma nel momento in cui si affianca a un altro messaggio indebolisce entrambe".