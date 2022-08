Prenota una vacanza online ma l’hotel non è come in foto: il giudice obbliga il rimborso Le foto dell’hotel non avevano nulla a che vedere con la realtà. Un turista milanese è stato rimborsato su ordine del giudice.

A cura di Giorgia Venturini

Le foto sul sito di prenotazione dell'hotel non hanno nulla a che vedere con la realtà. Per questo un turista milanese ha deciso di fare ricorso a una struttura vacanza della Puglia che aveva prenotato su Booking per una settimana relax nel 2018. A distanza di qualche anno il giudice di pace ha dato ragione al turista di Milano di 44 anni: la struttura dovrà rimborsare i sette giorni già pagati e non goduti, oltre alle spese processuali.

La vacanza era costata 2.250 euro

I fatti risalgono al 2018 quando, come riporta Il Corriere della Sera, il 44enne era arrivato nell'hotel di Vieste, nel Foggiano, per una vacanza relax dal costo di 2.250 euro. Quello che si è trovato davanti però non era paragonabile alle foto che aveva visto sulla piattaforma di prenotazione Booking: al posto della piscina ha trovato una vasca poco profonda e nella palestra un solo attrezzo con tanto di tapis roulant sotto il sole. Una volta arrivato quindi ha informato il titolare di quello che era accaduto esprimendo la sua intenzione ad andarsene. Dall'hotel però gli hanno fatto sapere che avrebbe perso i suoi soldi oppure il rimborso sarebbe arrivato solo in caso di una nuova prenotazione. Ecco quindi la decisione del turista di procedere per vie legali.

La decisione del giudice

Il contenzioso è durato tre anni, fino a quando il giudice di pace di Milano Alexia Dulcetta ha accolto il ricorso e ordinato alla struttura di rimborsare i sette giorni di prenotazione oltre a tutte le spese processuali. Marco Donzelli, avvocato che ha rappresentato il turista meneghino in tribunale e presidente dell'associazione dei consumatori Codacons spiega che "Siamo sempre attivi nel tutelare i consumatori da episodi di questo tipo. I cittadini devono capire che quando scelgono il pacchetto ferie devono avere le stesse accortezze di quando, ad esempio, decidono di acquistare una caldaia o un'automobile nuova".