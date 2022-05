Prende un coltello e colpisce la moglie all’addome: arrestato un uomo di 69 anni per tentato omicidio Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere la moglie: l’episodio si è verificato nella mattinata di domenica 29 maggio.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha colpito la moglie all'addome e poi ha chiamato i soccorsi del 118: è quanto avvenuto due giorni fa, domenica 29 maggio, a Binasco, comune in provincia di Milano. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno poi provveduto a trarre in arrestato un uomo di 69 anni che dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

L'uomo è in uno stato depressivo

L'aggressione è avvenuta intorno alle ore 5 del mattino: in base alle ricostruzioni dei militari, sembrerebbe che l'uomo fosse in uno stato depressivo forse dovuto a delle problematiche economiche della coppia. Gli operatori del 118 hanno assistito al telefono la donna fino al loro arrivo mentre i carabinieri provavano a calmare l'uomo e a dialogare con lui allo scopo di poter evitare ulteriori atti lesivi sia contro la moglie che contro se stesso.

L'uomo è stato arrestato e adesso si trova in carcere

Una volta arrivati, lo hanno fermato e arrestato: adesso si trova nel carcere di Pavia dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna invece è stata trovata ancora lucida e cosciente: è stata poi trasferita in codice giallo in ospedale. Per il momento non è in pericolo di vita. L'abitazione in cui è avvenuto il tentato omicidio e il coltello utilizzato, sono stati invece posti sotto sequestro.

Un episodio simile avvenuto solo un mese fa

Solo un mese fa, un altro uomo ha cercato di accoltellare la ex convivente nel piazzale della caserma dei carabinieri di Pandino, comune in provincia di Cremona. La donna si era recata dai militari, insieme alla madre, proprio per denunciare l'uomo. Dopo aver finito di compilare i verbali, le due si sono avvicinate alla loro auto e si sono rese conto che le loro ruote erano a terra. Dopo pochi secondi, l'ex compagno si è fiondato sulla 30enne e ha provato ad accoltellarla: l'uomo è stato fermato e denunciato.