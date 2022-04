Tenta di accoltellare la ex nel cortile della caserma di Pandino: la donna aveva deciso di denunciarlo La donna avevano appena finito di compilare tutti i verbali della denuncia dai carabinieri di Pandino, nel Cremonese, quando nel cortile si è trovata l’uomo armato di coltello.

A cura di Giorgia Venturini

Si è presentato armato di coltello e ha cercato di aggredire la ex convivente sul piazzale della caserma dei carabinieri dove la donna si era recata poco prima insieme alla madre proprio per denunciare l'uomo. Stando alle prime informazioni riportate anche dal Corriere della Sera, le donne avevano appena finito di compilare tutti i verbali della denuncia dai carabinieri di Pandino, nel Cremonese, quando una volta avvicinate alla macchina si sono accorte che due delle loro ruote erano a terra. Così in loro aiuto sono corsi i militari che si sono proposti di accompagnarle da un gommista. Quello che è successo dopo è questione di secondi.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

Gli stessi militari si sono accorti che proprio sul piazzale appena fuori la caserma c'era l'ex compagno della donna, un uomo di 30 anni, armato di coltello. Subito i carabinieri hanno condotto le donne all'interno della caserma, ma il 30enne ha approfittato dell'apertura contemporanea del cancello carraio aperto, proprio in quel momento stava uscendo un mezzo dei carabinieri, ed è entrato. Ha cercato in tutti i modi di raggiungere la ex. A impedire la tragedia sono stati i militari della caserma che sono riusciti a immobilizzarlo e a disarmarlo. Per lui è scattata subito la denuncia per tentato omicidio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e porto abusivo di armi. Le due donne sono state fatte immediatamente allontanare. Ora si trovano al sicuro.