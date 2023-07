Prende la figlia di 3 anni sotto casa dell’ex compagna e prova a fuggire in taxi, denunciato 33enne Un 33enne è stato denunciato per minacce, percosse a un tassista e per non aver pagato la corsa. L’uomo stava provando ad allontanarsi con la propria figlia che aveva appena sottratto al nonno della sua ex compagna.

A cura di Enrico Spaccini

Un 33enne ha provato a sottrarre la propria figlia di 3 anni all'ex compagna e ad allontanarsi in taxi lo scorso lunedì 10 luglio a Milano, in zona Monumentale. Erano circa le 18 e la piccola si trovava sotto casa insieme al nonno materno che era andato a riprenderla dall'asilo. L'uomo ha convinto la bambina ad andare via con lui e, salito su un taxi, ha provato a far perdere le loro tracce. Il 33enne, però, è stato fermato dalla polizia mentre discuteva con il tassista dopo averlo picchiato e minacciato.

L'allontanamento con la figlia in braccio

La bambina di appena 3 anni vive in zona Farini con la madre. Lunedì scorso, però, era andato il nonno a riprenderla dall'asilo e la stava riaccompagnando a casa quando ha incontrato il padre poco lontano dal portone d'ingresso. L'uomo è riuscito ad attirare l'attenzione della figlia, che si è allontanata dal nonno raggiungendo il padre.

Il 33enne ha colto l'occasione al volo e si è caricato in braccio la piccola incamminandosi alla ricerca di un modo per allontanarsi. Un tassista che passava in quella zona si è accorto che quell'uomo stava provando ad aprire la portiera posteriore destra e, notando la bambina con lui, ha sbloccato il meccanismo di chiusura centralizzata e lo ha fatto salire.

L'aggressione all'autista

Come poi l'automobilista ha raccontato nella denuncia presentata in Questura, "una volta a bordo iniziava a darmi indicazioni di dove dirigermi confuse e senza senso, cambiando svariate volte la destinazione. A quel punto gli ho detto che se avesse continuato così lo avrei fatto scendere perché mi stava facendo perdere tempo". Il 33enne, allora, avrebbe iniziato a colpirlo alla nuca dicendo al tassista che gli avrebbe rubato l'auto: "È già tanto che non ti sparo alle gambe".

Fermata la corsa davanti al Cimitero Monumentale, il conducente è sceso dall'auto seguito dal 33enne che, però, è risalito subito mettendosi a frugare in giro. Ancora con la figlia in braccio, l'uomo ha provato a fermare un'altra macchina, ma la donna alla guida invece di fermarsi ha accelerato allontanandosi.

L'intervento della pattuglia e la denuncia

In quegli stessi minuti, la madre della bambina si stava dirigendo verso la Questura per sporgere denuncia contro l'ex compagno, ma proprio durante il tragitto, all'altezza di piazzale Baiamonti, ha visto il 33enne e ha allertato due poliziotti di pattuglia.

Una volta fermato, la bambina è tornata con la madre mentre lui è stato denunciato per minacce, percosse al conducente e insolvenza fraudolenta, dato che non ha pagato la corsa del taxi.