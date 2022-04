Prende fuoco il materasso in un appartamento a Milano: quattro persone intossicate Oggi 30 aprile è scoppiato un incendio in un appartamento in via Ricciarelli, in zona San Siro, a Milano. Stando alle prime informazioni, risultano intossicate quattro persone: non sono gravi.

A cura di Giorgia Venturini

(Immagine di repertorio)

Sarebbero quattro gli intossicati in un incendio scoppiato oggi 30 aprile in un appartamento a Milano. Stando alle prime informazioni, a prendere fuoco è stata un'abitazione in via Ricciarelli, in zona San Siro: i residenti del palazzo hanno subito chiamato il 118 poco dopo le nove di questa mattina. Al momento risultano quattro le persone intossicate. Sul posto anche i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento le fiamme. Si indaga ora sulle origini dell'incendio: il rogo è divampato dal materasso della camera da letto, forse a causa di una sigaretta lasciata accesa. I feriti comunque non sarebbero gravi e le dimensioni dell'incendio sono risultate comunque limitate.