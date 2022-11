Precipita una gru e travolge due operai: si cerca il manovratore che si è dato alla fuga Un bancale manovrato dalla gru si è staccato e ha travolto un operaio. Nel tentativo di tirare su il carico, la struttura si è inclinata fino a precipitare addosso a un altro lavoratore. Entrambi sono gravissimi.

Due operai di un cantiere a Trivolzio, Comune a ovest di Pavia, sono rimasti gravemente feriti da un incidente avvenuto intorno alle 8:30. Rianimati sul posto dai soccorsi, sono stati trasportati entrambi in codice rosso al policlinico San Matteo. Si cerca ancora il manovratore della gru, scappato dopo il crollo.

L'incidente del bancale e la gru che si inclina

Secondo una prima ricostruzione, un operaio stava spostando un bancale di piastrelle autobloccanti usando la gru. Ancora non è chiaro come sia potuto accadere, ma il blocco ad un certo punto è precipitato addosso a un collega, colpito al volto e a una gamba. A quel punto, il manovratore ha tentato di tirarlo su, ma senza successo.

Visto quanto stava accadendo, gli altri presenti hanno iniziato ad alleggerire il bancale che opprimeva l'operaio a terra. In tutta questa operazione, la gru era rimasta in tensione. Fino a quando non ha iniziato a inclinarsi. Cadendo, ha colpito un secondo lavoratore di 35 anni che ha riportato traumi alla testa e alle gambe. Come riporta il Tgr Lombardia, il manovratore della gru si è dato subito alla fuga e sarebbe ancora irreperibile.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che sono riusciti a rianimare sul posto i due feriti. Viste le condizioni in cui si trovavano, hanno deciso di portarli in codice rosso al Policlinico San Matteo. Intanto, sono arrivati anche i tecnici dell'Ats per controllare le misure di sicurezza del cantiere e i carabinieri della compagnia di Pavia.

