Precipita per dieci metri in montagna: gravissimo un carabiniere di 34 anni Un carabiniere di 34 anni si trova ora in ospedale in fin di vita dopo essere precipitato in montagna durate una gita sul confine svizzero.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti drammatici tra le montagne del Canton Ticino, in Valle Verzasca. Un uomo è precipitato per diversi metri mentre era impegnato in un'escursione in zona Valegg da Cansgell. Dalle prime informazioni si tratta di un carabiniere di 34 anni in servizio a Legnano, alle porte di Milano: si trova in ospedale a Lugano che lotta tra la vita e la morte.

La caduta di circa dieci metri

Come riporta Prima Milano Ovest, il militare era in compagnia di un altra persona e stava attraversando un piccolo fiume sopra la cascata quando probabilmente ha perso l'equilibrio ed è precipitato per almeno dieci metri. Subito è scattato l'allarme: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Guardia aerea svizzera di soccorso. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente è stato trasportato in ospedale. Ora lotta tra la vita e la morte di ospedale. Le sue condizioni sono infatti fin da subito apparse gravissime.

Ragazzo di 25 anni muore sulle montagne della Valsassina

Lo scorso aprile tra le montagne lombarde invece è stato trovato morto un ragazzo di 25 anni, Giovanni Borsatti. Era impegnato in un'escursione sui Piani di Bobbio ad Artavaggio. A dare l'allarme mercoledì sera sono stati i parenti, preoccupati dal suo mancato rientro. Alle 2 di notte, i soccorritori hanno trovato il suo zaino. Subito dopo, a un centinaio di metri lungo il Sentiero degli Stradini, è stato trovato il corpo in una zona difficile da raggiungere. I medici e i paramedici intervenuti sul posto purtroppo non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il cadavere è stato recuperato poco dopo.