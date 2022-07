Precipita durante un’escursione in montagna: è morto il carabiniere Saverio Cirillo Il carabiniere di 34 anni Saverio Cirillo è morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale: era in gita in montagna quando è precipitato per diversi metri.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta Saverio Cirillo, il carabiniere di 34 anni è morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale. La tragedia ieri domenica 17 luglio durante un'escursione in Valle Verzasca, nel Canton Ticino. Il vicebrigadiere dell'Arma in servizio a Legnano, alle porte di Milano, stava vivendo una giornata di vacanza. Tutto è avvenuto poco prima le 16 in pochi attimi: stava attraversando un riale sopra la cascata di Aquino, in zona Valegg da Cansgell, quando per motivi ancora da accertare è scivolato precipitando per almeno dieci metri.

I soccorsi e il decesso poco dopo in ospedale

Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto sono corsi subito gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Guardia aerea svizzera. Sono riusciti a individuarlo e a soccorrerlo, ma le loro condizioni erano apparse già disperate. Poi il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Lugano dove è stato preso in cura dai medici. Purtroppo per lui non c'è stato più nulla da fare. I medici qualche ora dopo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora si sta cercando di capire cosa sia successo.

Lo scorso giugno altra tragedia sulle montagne di Lecco

Tragedia sulle montagne del Lecchese oggi 12 giugno. Claudio Ghezzi, 69 anni, è morto dopo essere precipitato mentre si trovava non lontano dal rifugio Brioschi, sul Grignone: era noto a tutti per essere un famoso alpinista della zona. Stando alle prime informazioni, il 69enne era già arrivato in cima ma era poi di nuovo sceso perché un'amica aveva chiesto il suo aiuto per affrontare la ferrata al Sasso dei Carbonari. Ed è proprio qui che è scivolato. Proprio su quella montagna che nella sua vita aveva scalato per 5.600 volte.