Tragedia in montagna, precipita e muore l’alpinista Claudio Ghezzi: stava aiutando un’amica Questa mattina è morto Claudio Ghezzi. Da molti era conosciuto per essere il “re della Grigna”. E proprio su questa montagna lecchese è precipitato ed è morto mentre stava cercando di soccorrere un’amica.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sulle montagne del Lecchese oggi 12 giugno. Il famoso alpinista della zona Claudio Ghezzi, 69 anni, è morto dopo essere precipitato mentre si trovava non lontano dal rifugio Brioschi, sul Grignone. Stando alle prime informazioni, il 69enne era già arrivato in cima ma era poi di nuovo sceso perché un'amica aveva chiesto il suo aiuto per affrontare la ferrata al Sasso dei Carbonari. Ed è proprio qui che è scivolato. È morto sulla montagna che conosceva meglio di tutti: l'aveva scalata 5.600 volte.

La tragedia mentre stava aiutando un'amica

Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto. La tragedia è avvenuta poco dopo le 13 su quella ferrata che porta fino alla cima del Grignone. Sarebbe scivolato mentre stava aiutando l'amica a fare la ferrata: purtroppo è precipitato per una ventina di metri. Il suo corpo è stato trovato su una piana naturale ma purtroppo l'impatto è stato violento. Immediatamente è stato lanciato l'allarme: pochi secondi dopo sul luogo della tragedia sono arrivati i paramedici e medici di Areu e alcune squadre del soccorso alpino partite da terra. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo: non si è potuto far altro che accertare il decesso. Intanto gli altri escursionisti presenti sulla ferrata sono stati fatti evacuare. Tutti sono state accompagnate poi di nuovo alle loro auto. Ora tutti piangono Claudio Ghezzi: l'uomo infatti era molto conosciuto in zona per le sue grandi scalate sulle montagne lecchesi.