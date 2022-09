Precipita per 10 metri e finisce in una botola: gravissimo un ragazzo di 19 anni Gravissimo incidente oggi a Milano dove un ragazzo di 19 anni è precipitato da dieci metri finendo poi in una botola.

A cura di Ilaria Quattrone

Gravissimo incidente a Milano dove nelle prime ore di oggi, giovedì 1 settembre, un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato. Il ragazzo si trovava all'interno di un cantiere, ma non sembrerebbe essere un dipendente della ditta responsabile della struttura. Sul posto quindi le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il ragazzo è finito dentro una botola

Per il momento, in base alle informazioni pervenute, l'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 2 di notte in via Salasco, zona Ripamonti, in un palazzo che si trova al civico 36. Il ragazzo sarebbe precipitato per circa dieci metri e sarebbe poi finito all'interno di una botola. Una volta lanciato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e il personale sanitario del 118.

Trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda

Gli investigatori stanno cercando di capire come si sia potuto verificare il tutto e soprattutto se si sia trattato di un incidente, di una bravata finita male – considerato proprio che non erano in corso lavori – o se vi siano responsabilità terzi. Gli agenti hanno quindi svolto tutti i rilievi del caso per avere un quadro chiaro della vicenda.

I pompieri hanno provveduto a mettere in salvo il giovane che è stato poi preso in cura dai medici e i paramedici. Questi ultimi, dopo averlo stabilizzato, hanno poi deciso di trasferirlo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice rosso. Avrebbe riportato importanti traumi, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita o se saranno necessari interventi chirurgici.