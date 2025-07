Precipita in cresta durante un’escursione a Carona, muore il 57enne Stefano Poli

Ieri mattina Stefano Poli, 57enne di Colzate, è morto precipitando dalla cresta del Pizzo del Diavolo, vicino a Carona (Bergamo). L’uomo lavorava come piastrellista ma era appassionato di escursioni in montagna.

L'escursionista Stefano Poli, 57enne di Colzate, in provincia di Bergamo, è morto ieri durante un'uscita in compagnia di due amici a Carona, nell'alta Val Brembana. I tre amici stavano risalendo la cresta Baroni verso il Pizzo del Diavolo di Tenda quando Poli, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso l'appiglio sarebbe precipitato a valle per un centinaio di metri. Il 57enne lavorava come piastrellista, era appassionato di escursioni in montagna e conosceva i sentieri di quelle valli.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11:00 di ieri, domenica 27 luglio. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che i tre amici avessero raggiunto il rifugio Calvi per poi deviare verso il lago rotondo. Dopo aver seguito il sentiero verso il passo di Valsecca, stavano procedendo slegati verso la cresta del monte del Diavolo quando, a poca distanza dalla cima, Poli dietro agli altri amici avrebbe perso l'appiglio, probabilmente a causa di un cedimento della roccia a cui si stava tenendo. Il crollo avrebbe fatto scivolare l'escursionista, che sarebbe precipitato per un centinaio di metri verso valle.

Gli amici si sono resi conto che i cellulari non prendevano e si sono quindi allontanati dalla zona dell'incidente per chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti con l'elicottero gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.