Precipita durante un’escursione sul monte Aviolo in Valcamonica: morta una ragazza di 30 anni

Una 30enne è deceduta nella mattinata del 14 agosto dopo essere precipitata durante un’escursione sul monte Aviolo, nel territorio di Edolo (Brescia). Il Soccorso alpino è al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
Una ragazza di circa 30 anni è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 14 agosto, in un incidente in montagna in Valcamonica. Stando alle prime informazioni, la giovane sarebbe precipitata mentre era impegnata in un'escursione in quota nei pressi del Bivacco Festa sul monte Aviolo nel territorio comunale di Edolo (in provincia di Brescia). I tecnici del Soccorso alpino della guardia di finanza sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L'incidente si è verificato poco prima delle 10 del 14 agosto nei pressi del Bivacco Festa sul monte Aviolo, non lontano dal rifugio ‘Sandro Occhi', a Edolo. La richiesta di intervento arrivata ai soccorritori parlava di una ragazza precipitata durante un'escursione in quota. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'elisoccorso del 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Edolo. Una volta raggiunta la giovane, però, l'equipe medica ha dovuto constatare il suo decesso prima ancora del trasporto in ospedale.

Al momento, è stato comunicato solo che la ragazza avrebbe circa 30 anni. Il Soccorso alpino sta ancora svolgendo gli ultimi accertamenti in modo tale da poter ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Breno.

