Precipita dalla rampa dei parcheggi dell’Aeroporto di Linate: 32enne lotta tra la vita e la morte Un ragazzo di 32 anni è precipitato da una delle rampe di accesso dei parcheggi dell’aeroporto di Milano Linate: è in condizioni disperate.

Un incidente o forse un gesto estremo oppure ci sono coinvolte altre persone? Sono questi gli interrogativi ai quali le forze dell'ordine stanno cercando di rispondere dopo che nella serata di ieri, venerdì 2 settembre, sono intervenuti all'aeroporto di Milano Linate dove era stata segnalata la caduta di un uomo di 32 anni dalla rampa d'accesso di uno dei parcheggi.

Il ragazzo trovato in condizioni disperate

L'episodio si è verificato intorno a mezzanotte meno venti: il 32enne, di cui non si conoscono le generalità, è caduto dal secondo piano. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto il personale medico e paramedico del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori sanitari hanno trovato il 32enne in condizioni gravissime.

La polizia sta ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda

Dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. L'uomo avrebbe riportato diversi traumi e ferite molto gravi tanto da essere ancora in coma. Nessuna notizia circa un possibile intervento chirurgico. Mentre i medici del 118 cercavano di fornire le prime cure sul posto, gli agenti della polizia di frontiera di Linate ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Non è chiaro se il 32enne fosse appena atterrato a Linate o se fosse in procinto di partire. O ancora se fosse solo lì di passaggio. Non sembrerebbero esserci inoltre testimoni: forse le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza potranno fornire maggiori dettagli sull'episodio.