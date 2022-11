Precipita da un carrello elevatore: operaio muore schiacciato dalle ruote di un camion Un operaio di 41 anni è morto in un’azienda in provincia di Mantova: è caduto da un carrello ed è stato schiacciato da un camion.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Non sembra fermarsi il numero di morti sul lavoro in Lombardia. Anche nella giornata di oggi, venerdì 11 novembre 2022, un uomo ha perso la vita mentre lavorava. L'incidente si è verificato in provincia di Mantova e a perdere la vita è un operaio di 41 anni.

In base alle prime informazioni circolate, l'incidente è avvenuto alle 15.30. Il 41enne stava lavorando alla Nuova Tesi System che ha sede a Castelbelforte. L'operaio era salito su un carrello elevatore quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto.

L'uomo è stato travolto e schiacciato da un camion

In quel momento stava passando un rimorchio che lo avrebbe travolto e schiacciato con le ruote. I colleghi hanno allertato subito i soccorsi: sul posto, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati i medici e i paramedici del 118.

Purtroppo per il 41enne, di cui non sono state rese note le generalità, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate e gli operatori non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Per consentire tutte le operazioni, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Mantova che, insieme ai colleghi dell'Ispettorato del lavoro e agli ispettori dell'Azienda di tutela della salute Val Padana, hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire sia cosa è successo, ma soprattutto per accertare eventuali responsabilità e verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro di quanto accaduto.