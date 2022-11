Operaio schiacciato da una pressa: è gravissimo Un operaio di 55 anni è rimasto gravemente ferito in una ditta della provincia di Bergamo: è rimasto schiacciato da una pressa.

È in gravissime condizioni l'operaio di 59 anni che è rimasto schiacciato da una pressa mentre lavorava in una ditta di Lallio, comune in provincia di Bergamo. Il 59enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: avrebbe riportato diverse fratture, soprattutto al bacino.

In base alle prime informazioni diffuse, l'incidente è avvenuta in una ditta che si trova in via provinciale al civico 29. Dopo aver lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute.

L'uomo è sempre rimasto cosciente

Considerate le condizioni dell'uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, gli operatori sanitari lo hanno trasferito in codice rosso in ospedale dove è stato immediatamente ricoverato. Non è chiaro se sia in pericolo di vita, ma durante le fasi di soccorso è rimasto sempre cosciente.

I militari hanno svolto, come di consueto, tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Insieme ai tecnici di Ats cercheranno di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza e nel caso così non fosse accertare tutte le responsabilità del caso.

Quest'ennesimo incidente sul luogo di lavoro, si aggiunge alle decine verificatesi negli ultimi anni e che portano la Lombardia a essere una delle regioni in cui si verificano più spesso. Da anni, i sindacati chiedono un intervento risolutivo alla politica che però, come dimostrato oggi, tarda ad arrivare.