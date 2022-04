Postina di 29 anni muore in un incidente mentre era al lavoro in sella al suo scooter Ieri giovedì 28 aprile una postina di 29 anni si è scontrata con un furgone mentre era in servizio in sella al suo scooter. Disperato il tentativo di soccorso e il trasporto in elicottero in ospedale: qui purtroppo è morta questa mattina.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico incidente a Mariano Comense, in provincia di Como. Qui verso le 11.20 di ieri giovedì 28 aprile una ragazza di 29 anni si è scontrata con un furgone. Disperato l'arrivo dei soccorsi in codice rosso e il trasporto in ospedale dove la 29enne è morta poco dopo. Ora si indaga sull'accaduto e per ricostruire eventuali responsabilità.

La dinamica dell'incidente

Dalle prime informazioni la vittime era una postina. E proprio ieri pomeriggio la 29enne era in sella alla sua moto e stava svolgendo il suo lavoro quando è stata travolta all'improvviso da un furgone in via Carlo Mauri nel paesino in provincia di Como. Violento lo scontro e la caduta a terra. Passanti e automobilisti, come riportano i media locali, hanno allertato i soccorsi: sul luogo dell'incidente è arrivato anche l'elisoccorso di Milano che ha trasferito in codice rosso la donna all'ospedale San Gerardo di Monza. Dopo una notte in rianimazione purtroppo la 29enne è deceduta.

Altro morto sul lavoro a Gorgonzola

Si potrebbe ritenere un incidente sul lavoro quello della postina di 29 anni. Altro morto sul lavoro è successo oggi venerdì 29 aprile quando a Gorgonzola, in provincia di Milano, un operaio di 58 anni è rimasto vittima mentre utilizzava un tornio all'interno dell'Azienda Elettromeccanica Bonato srl. L'allarme alla centrale operativa del 118 è arrivata pochi minuti prima delle 11. L'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha tempestivamente inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza. Con gli operatori sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.