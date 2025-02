video suggerito

Poggia la zampa su un cavo elettrico danneggiato e viene folgorato: cane muore davanti al padrone Un cane è morto ieri, 2 febbraio, a Montecampione (Brescia) dopo aver pestato un cavo elettrico. Il filo era nascosto dalla neve e danneggiato dalla pioggia.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un cane è morto nella tarda mattinata di ieri, domenica 2 febbraio, dopo essere stato folgorato da un cavo elettrico a bassa tensione. Il suo padrone, che lo stava accompagnando in una passeggiata a Montecampione, nel territorio comunale di Artogne (in provincia di Brescia), avrebbe sentito l'animale guaire e poi lo avrebbe visto accasciarsi a terra. Con un sopralluogo, i vigili del fuoco hanno scoperto il cavo danneggiato che, poiché nascosto dalla neve, sarebbe stato calpestato dal cane. Gli addetti al servizio dell'energia hanno sospeso l'erogazione della corrente in zona per verificare l'eventuale presenza di altre criticità e la zona è stata interdetta agli escursionisti.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno lo scorso 2 febbraio, nella località sciistica Plan di Montecampione, nella Valcamonica, a circa 1.800 metri di quota. Come raccontato da Bresciaoggi, un uomo era uscito insieme al suo cane per una passeggiata, quando ha sentito l'animale guaire. Vedendolo a terra, si è avvicinato per vedere cosa fosse successo e, nell'accarezzarlo, avrebbe sentito una lieve scossa.

Poco dopo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Darfo Boario Terme insieme a un ispettore. Stando a quanto emerso durante il sopralluogo, il cane avrebbe poggiato una zampa su un cavo a bassa tensione che alimenta le porte basculanti di un vicino complesso di residenziale. Il filo, probabilmente danneggiato a causa della pioggia e delle escursioni termiche, era coperto dalla neve.

La corrente elettrica è stata subito sospesa per permettere la messa in sicurezza della zona. Le squadre di Enel, infatti, stanno verificando la presenza di eventuali altri danneggiamenti per scongiurare altri possibili incidenti.