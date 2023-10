Pittarosso Pink Parade 2023 domani a Milano: percorso, strade chiuse e mezzi Atm deviati Al via domani 8 ottobre alle 10 a Milano la Pittarosso Pink Parade, la camminata a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook di Pittarosso Pink Parade

Tutto è pronto per il via alla Pittarosso Pink Parade di domani domenica 8 ottobre. La camminata è stata organizzata a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili. L'evento è giunto alla decima edizione e negli anni ha già raccolto 6 milioni di euro. Lo scorso anno 2022 sono stati raggiunti i 834.782 euro. Anche domani sono attese tante persone: la partenza domani è prevista da viale Malta alle 10 per poi proseguire fino a piazza Sempione e terminare la camminata di nuova in zona Castello. Tutto è prendo: già dalle prime ore della mattina sono attese strade chiude e percorsi dei trani deviati.

Il percorso della Pittarosso Pink Parade 2023 e le strade chiuse domani a Milano

La camminata toccherà le centralissime vie di Milano. Come detto la partenza è prevista da viale Malta alle ore 10: si passerà per l'Arco della Pace, il quartiere di Brera, piazza della Scala e piazza Duomo. Costeggiata la Cattedrale, si tornerà in Piazza Castello dove è previsto l'arrivo: qui prenderà il via un evento con la musica di Radio Italia. Tutte queste zone verranno chiuse al traffico per tutta la mattinata, si consiglia di usare i mezzi pubblici o trovare strade alternative.

Bus e tram Atm deviati domani domenica 8 ottobre a Milano

In occasione di questa camminata di solidarietà Atm ha informato sul suo sito che ha provveduto nel modificare il percorso dei mezzi pubblici in superficie. Ecco tutte le linee deviate:

Tram 2. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Negrelli-via Cantù (Duomo) e tra Baiamonti-Bausan. Non passa da Cordusio, Lanza, via Legnano e viale Montello.

Tram 4. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra Parco Nord e Baiamonti/Monumentale. Non passa da viale Montello, via Legnano, Lanza e Cairoli.

Tram 12. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra Roserio e Monumentale. Non passa da via Bramante, Lanza, via Broletto, Cordusio, via Orefici, via Mazzini e Missori.

Tram 14. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Lorenteggio-via Cantù (Duomo) e tra Cimitero Maggiore-Monumentale. Non passa da via Bramante, via Legnano, Lanza, via Broletto e Cordusio.

Tram 19. Dalle 8 alle 13:30. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Domodossola e piazza Adelaide di Savoia. Passa da via Procaccini, Monumentale, via Ferrari, Garibaldi, via Rosales, viale Monte Grappa, v.le Monte Santo, Repubblica, viale V. Veneto, viale Tunisia e viale Regina Giovanna.

Bus 57. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da Cairoli e Lanza.

Bus 85. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra piazza Napoli e Cadorna. Non percorre il resto della linea fino a largo Augusto.

Bus 94. Dalle 9 alle 11:30. Fa servizio tra S. Ambrogio e via Visconti di Modrone. Non percorre il resto della linea fino a Porta Volta.