Le 15 migliori piscine all’aperto di Milano per l’estate 2022 Sono diverse le piscine comunali e private disponibili a Milano e dove poter trascorrere una giornata in relax. Accanto a queste anche parchi acquatici in cui i bambini potranno rilassarsi. Ecco quindi le strutture disponibili, i prezzi e gli orari per l’estate 2022.

A cura di Ilaria Quattrone

L'estate è iniziata ormai da diversi giorni e il caldo torrido che sta colpendo il capoluogo meneghino spinge tantissime persone a raggiungere le mete turistiche vicine al mare. Molti altri però scelgono di rimanere in città e per far fronte alle elevate temperature, decidono di passare i weekend o qualsiasi giorno disponibile in piscina. Oltre alle piscine comunali ce ne sono diverse private dove si può trascorrere la giornata in relax, anche con i bambini. Da Bagni Misteriosi alla piscina Romano e fino al centro balneare di Argelati.

Piscine comunali | Parchi acquatici | Piscine private

Le piscine scoperte a Milano

Le piscine comunali di MilanoSport

Bagni Misteriosi

Indirizzo: Via Carlo Botta, 18

Contatti: 02 8973 1800

Orari di apertura: dalle ore 10:00

Costo ingresso: 15-25 euro

Per bambini: piscina bassa e area verde

Concepito negli anni '30 come spazio polifunzionale per la popolazione, Bagni Misteriosi è una delle tappe più amate dai milanesi e non. Lo spazio è stato riaperto dopo undici anni e precisamente nel 2016: l'Asl di Milano nel 2007 infatti lo aveva dichiarato non idoneo alla balneazione. Nel 2011, attraverso un protocollo d'intesa con la Fondazione stipulato poi nel 2013, la Fondazione Pier Lombardo si impegna a realizzare la riqualificazione consentendo poi la riapertura.

Di giorno c'è un’area balneare, mentre di sera è possibile assistere al cartellone di spettacoli, concerti e altri eventi. Ci sono sia una vasca grande per gli adulti che una più piccola per i bambini, il tutto circondato dal verde. Il costo di ingresso, dal 28 Maggio al 3 Luglio, è di 25 euro per tutta la giornata, di 15 euro solo per la mattina e il pomeriggio. Ridotto sarà invece di 20 euro per tutto il giorno o di 12 euro se solo la mattina o il pomeriggio. Dal 4 luglio al 18 settembre, la tariffa sarà convenzionata con il comune: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì il giornaliero costerà 12,60 mentre ridotto sarà 9 euro. Per la sola mattina o il pomeriggio sarà di 7 euro e ridotto di 5 euro.

Il martedì invece il biglietto giornaliero costerà 25 euro e ridotto 20 euro. La mattina e il pomeriggio 15 euro e ridotto 12 euro. Sabato e domenica il biglietto intero costerà 14,40 euro e ridotto 10,80 euro. La mattina solo 10 euro e ridotto 8 euro così come il pomeriggio. Il biglietto ridotto è previsto per gli under 12, gli over 65, i clienti con ISEE di valore uguale o inferiore a 18mila euro, le persone con disabilità. Per gli accompagnatori di queste ultime e per i bimbi under 3 sarà previsto un biglietto in omaggio.

Piscina comunale Argelati

Indirizzo: Via Segantini 6, 20143 Milano

Contatti: 02.58100012

Orari di apertura: dal 2 giugno al 4 settembre 2022 è aperta tutti i giorni 10.00-19.00, lunedì chiuso

Costo ingresso: 7-8 euro

Per bambini: piscina bassa e area verde

La piscina Argelati è la prima piscina all'aperto sorta a Milano. È stata costruita nel 1962 e si trova nella zona dei Navigli. Ha due vasche su due livelli diversi che possono accontentare tutti i cittadini di ogni fascia d'età. Presente anche uno spazio verde di 500 metri quadri che le circonda. I prezzi d'ingresso sono gli stessi stabiliti per tutte le aree balneari di MilanoSport: nei feriali il biglietto costa 7 euro e 5 per il biglietto ridotto mentre nei festivi costa 8 euro il biglietto intero e 6 euro quello ridotto. È possibile inoltre noleggiare lettini e ombrelloni.

Piscina comunale Giulio Romano

Indirizzo: Via Zanoia, 20131 Milano

Contatti: 02.70600224

Orari di apertura: dal 11 giugno al 31 luglio 2022 è aperta tutti i giorni 10.00-21.00, mercoledì chiuso. Dal 1 agosto al 4 settembre 2022 è aperta dalle 10 alle 19.

Costo ingresso: 7-8 euro

Per bambini: piscina bassa e area giochi

Non lontana dalla fermata Piola della linea M2 della metropolitana, si trova la piscina Giulio Romano costruita nel 1929 dall’architetto Luigi Secchi. La vasca rettangolare di quattromila metri sorge vicino a un parco dove è previsto anche un chiosco bar. I prezzi variano dai 7 agli 8 euro dei giorni festivi mentre i ridotti dai 5 ai sei euro. Dalle ore 18 è inoltre previsto il biglietto sunset pool al costo di 3,50 euro.

Piscina Cardellino

Indirizzo: Via del Cardellino 3, 20147 Milano

Contatti: 02.417948

Orari di apertura: dal 11 giugno al 28 agosto 2022 è aperta tutti i giorni 10.00-19.00, martedì chiuso

Costo ingresso: 7-8 euro

Per bambini: corsi per i più piccoli

L'impianto si trova nel quartiere Lorenteggio, la piscina Cardellino. Offre, in un angolo ricco di verde, una vasca scoperta da 50 metri per le attività balneari. La piscina è dotata anche di un comodo parcheggio. I biglietti costano 7 euro nei giorni feriali e 8 euro nei festivi. I ridotti invece vanno dai cinque ai sei euro.

Piscina Sant’Abbondio

Indirizzo: Via S. Abbondio 12, 20142 Milano

Contatti: 02.8466861

Orari di apertura: dall' 11 giugno al 28 agosto 2022 è aperta tutti i giorni 10.00-19.00, giovedì chiuso

Costo ingresso: 7-8 euro

Per bambini: vasca bassa e corsi per i più piccoli

Si trova vicino alla fermata della M2 Abbiategrasso. La piscina Sant'Abbondio è stata costruita nel 1976: l'impianto è stato ristrutturato recentemente. Oltre alle piscine, i lavori hanno interessato la palestra e altri servizio. La piscina, durante la stagione estiva, è dotata di una vasca scoperta di cinquanta metri e di un grande giardino che si trasforma in centro balneare.

Piscina pubblica Saini

Indirizzo: Via Corelli 136, 20134 Milano

Contatti: 02.7562741

Orari di apertura: dall'11 giugno al 31 luglio 2022 è aperta tutti i giorni 10.00-21.00, lunedì chiuso. Dal 1 agosto al 4 settembre 2022 è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.

Costo ingresso: 7-8 euro

Per bambini: vasca bassa e campi estivi.

L'impianto che si trova nel grande parco Forlanini, è tra i centri più ricchi e completi degli impianti MilanoSport. Il centro ospita diverse attività: dall’ atletica al nuoto, dal fitness al tennis, dal calcio al rugby. Alla fine dell'anno scolastico, i bimbi tra i 5 e i 14 anni possono iscriversi alle attività Campus. La piscina può essere raggiunta con l'autobus 38. È anche dotata di un parcheggio. Dopo le 18, si pagherà solo 3.50 euro.

Piscina Lido

Indirizzo: Piazzale Lotto 15, 20148 Milano

Contatti: 02.392791

Orari di apertura: Dall'2 giugno al 4 settembre 2022 è aperta tutti i giorni 10.00-19.00, lunedì chiuso

Costo ingresso: 7-8 euro

Per bambini: vasca bassa e campi estivi

Inaugurato nel 1932, l'impianto era parte di un progetto che aveva l'obiettivo di far sì che a Milano venisse realizzata una vera e propria "città dello sport". Per questo motivo fu acquistato dal Comune che lo ha trasformato in uno spazio polivalente. Anche in questo caso, il Lido si trasforma in uno spazio giochi per i bambini iscritti al Campus.

I parchi acquatici

Acquatica

Indirizzo: Via Gaetano Airaghi, 61 20153 Milano

Contatti: 02 48200134

Orari di apertura dal 2 Giugno al 4 Settembre: aperto tutti i giorni 10.00-19.00.

Costo ingresso: 20- 23 euro

L'Acquatica Park è l’unico parco acquatico di Milano. Da anni consente a grandi e bambini di poter trascorrere intere giornate divertendosi e rilassandosi. Il parco acquatico, anche quest'anno, conferma la collaborazione con Csi e Fom per rendere la struttura un polo educativo sul territorio milanese. Tantissime le attrazioni dal Rainbow al Kamikaze e fino al Twister e lo Shuttle. L'ingresso è gratuito per i bambini di altezza inferiore a 100 centimetri e per le persone con disabilità.

Piscine private

Aspria Harbour Club

Indirizzo: Via Cascina Bellaria 19, 20153 Milano

Telefono: 02.4528677 – www.aspria.com

Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 07:00 – 23:00. Sabato & Domenica: 08:00 – 22:00 e festivi: 08:00 – 22:00

Per bambini: vasca bassa e campi estivi

L’Aspria Harbour è un club esclusivo. Oltre alla piscina all'aperto con lettini e ombrelloni, c'è una vasca idromassaggio, il centro benessere e l'area fitness. Inoltre sono previsti tantissimi programmi e corsi per grandi, ma soprattutto per bimbi. Questi ultimi potranno divertirsi con tutte le attività previste nei campi estivi.

Beach Forum

Indirizzo: Via G. di Vittorio 6, 20090 Assago (MI)

Telefono: 02 48 85 72 20

Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20

Costo ingresso: dai 6.50 ai 15 euro

Per bambini: vasca bassa

La Beach Forum comprende una piscina all'aperto da cinquanta metri di lunghezza. È aperta per tutta l'estate ed è circondata da un'ampia area verde che consente di poter vivere la giornata in totale relax. Sdraio, ombrelloni e area di ristoro, tutto è organizzato per consentire di vivere una giornata rilassante. Al Beach Forum si accede tramite l’AreaMultisport.

Ceresio 7

Indirizzo: Via Ceresio 7, 20154

Telefono: 02 31039221

Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17.30

Costo ingresso: 220 euro per due persone

Una struttura super esclusiva a pochi passi da Corso Como e Brera. Si può raggiungere a piedi o con la metro: la fermata più vicina è Monumentale. Oltre a poter godere della tranquillità, è possibile gustare le proposte culinarie dello chef Elio Sironi e una vasta selezione di drink. Per la piscina potrà essere utilizzato lettino, asciugamani e consumazioni.

Piscine Punta dell'Est Idroscalo

Indirizzo: Via Circonvallazione Est, Segrate (MI)

Telefono: 327 43.87.870

Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19.30

Costo ingresso: da lunedì a venerdì il giornaliero costa 10 euro, pomeridiano 5 euro, ridotto 8 euro, e per i bimbi fino ai 3 anni gratis. Sabato, domenica e festivi il giornaliero costa 13 euro, pomeridiano e ridotto 10 euro.

La storica Piscina, riferimento dell'idroscalo, ha riaperto a maggio. È prevista una doppia vasca (adulti e bambini), un'area solarium, un chiosco bar e una terrazza Lunch. È obbligatorio l'uso della cuffia. Il costo del lettino è di cinque euro più un euro di cauzione che viene ridato all'uscita. La prenotazione deve essere effettuata la sera prima e prevede un costo aggiuntivo di un euro.