A Milano fa talmente caldo che la piscina apre anche di sera Temperature sopra i trenta gradi e la piscina apre di sera. Questa l’iniziativa dei Bagni Misteriosi di Porta Romana, a Milano. Ecco orari, date e prezzi.

A Milano fa caldo. Tanto caldo, troppo caldo. Di giorno, di notte. Sempre. E così, una piscina della città, ha deciso di dare una svolta più cool alla torrida estate milanese: aprire anche di sera. È questo quanto programmato dai Bagni Misteriosi, in via Botta 18, che resteranno aperti nelle ore serali per qualche giorno di luglio.

I Bagni Misteriosi aperti anche di sera: date, orari e prezzi

La prima data utile è fissata per oggi, martedì 19 luglio. Ma anche domani, mercoledì 20, e dopodomani, giovedì 21, i milanesi potranno farsi un bagno nelle acque della piscina tra le 19 e le 23. Stasera, al contrario, l'orario di chiusura è posticipato di mezzora. Ad accompagnare i bagni serali ci saranno gli aperitivi del Gud, che resterà aperto come di consueto dalle 19 alle 23. I prezzi per l'accesso alla piscina sono nella media. Dieci euro l'ingresso ai quali aggiungere otto euro per l'integrazione serale. I bambini fino ai tre anni, invece, entrano gratis. Per la serata "inaugurale" di stasera, invece, gli spettatori de Il mercante di Luce al Teatro Franco Parenti, ospitato nell'area dei Bagni Misteriosi, pagheranno solo cinque euro per la balneazione serale.

Le zone più calde e più fresche di Milano

Con l'ondata di caldo anomalo, è stata diffusa una foto scattata dallo spazio che riprende Milano come una palla di fuoco incandescente. La città è nella morsa del caldo. Le zone più roventi sono quelle di Bovisa e il quartiere Sarpi. Anche il Centro e Bicocca non sono da meno, così come zona Bocconi. Le zone più fresche, al contrario, sono quelle con più verde: Città Studi, la periferia ovest e la periferia sud.