Pioggia di biglietti di solidarietà per i 4 studenti del liceo Virgilio di Milano feriti a Crans Montana: le foto

"Caro Leonardo spero che tu guarisca presto e che magari un giorno possiamo giocare alla play oppure ci possiamo conoscere a un parco. In bocca al lupo. Ti voglio bene" scrive il piccolo Thomas su un foglio a forma di cuore affisso sul cancello d'ingresso della scuola che frequenta, l'Istituto Comprensivo Pisacane e Poerio di via Pisacane 9 a Milano. Accanto a quel biglietto ce ne sono tantissimi altri, tutti scritti a mano da alunni delle elementari e dedicati ai quattro studenti della terza D del liceo Virgilio di via Pisacane 11, rimati gravemente feriti durante la tragedia di capodanno a Crans-Montana. Le due scuole si trovano nella stessa via e sono una accanto all'altra. E per manifestare ancor di più la propria vicinanza, gli studenti del Pisacane e Poerio hanno scritto e affisso tanti piccoli biglietti, ben visibili a tutti, ai cancelli della loro scuola. Un gesto di grande solidarietà che sicuramente non è passato inosservato.

"Sono in pensiero per voi, guarite presto", scrive invece Tobia. Mentre le due amiche Micol e Mary scrivono: "So che l'anno è iniziato male ma so che finirà bene. Questo Capodanno è stata una tragedia per questi quattro ragazzi, anche per altri feriti, dispersi o morti. Noi per questo Capodanno speriamo che tutti quelli feriti vengano trovati e curati. E per quelli morti speriamo che non succeda più questa tragedia".

Dopo la tragedia di Crans Montana al liceo Virgilio di Milano ci sono quattro banchi vuoti, quelli di Sofia, Francesca, Kean e Leonardo: i quattro compagni della terza D che sono rimasti gravemente feriti nell'incendio di Capodanno nella cittadina svizzera. I primi tre erano stati ricoverati in condizioni delicate al Niguarda. Il terzo, Leonardo, era inzialmente troppo grave per il trasporto in Italia. Al momento sono in via di miglioramento sia le condizioni di Leonardo sia di Kean, entrambi 16enni compagni di scuola che sono stati risvegliati dalla sedazione profonda dai medici. I due ragazzi ora comunicano tramite un computer con il quale possono vedere videomessaggi di amici e parenti. Ancora ricoverate al Niguarda Francesca e Sofia, 16enni del liceo Virgilio di Milano. Il gruppo di studenti si trovava in vacanza a Crans Montana per Capodanno, ospite in casa di Francesca, per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. E sempre insieme avevano poi deciso di trascorrere la serata nella discoteca Le Constellation dove poi si è verificato il tragico incendio.