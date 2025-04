Pilota si sente male sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio: voli in ritardo e dirottati verso altri scali

video suggerito

Stasera un pilota si è sentito male su un aereo in arrivo da Dublino ed è stato soccorso sulla pista dell'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. L'intervento dei sanitari sul velivolo rimasto bloccato in mezzo alla pista di atterraggio ha provocato ritardi per alcuni voli e dirottamenti verso altri scali, soprattutto a Malpensa.

L'emergenza è scattata attorno alle 20:20 di oggi, mercoledì 22 aprile, quando è stato segnalato che un pilota a bordo di un aereo in arrivo aveva accusato un malore. L'aereo, proveniente da Dublino, è atterrato a Orio al Serio poco prima delle 21:00 e sulla pista, ad attenderlo, c'era il personale sanitario che ha prestato al pilota i primi soccorsi. L'ambulanza con gli operatori è dovuta arrivare fino a sotto l'aereo, che è rimasto bloccato sulla pista di atterraggio per diversi minuti. Sulla pista sono intervenuti anche i vigili del fuoco per scongiurare qualsiasi evenienza.

A causa del blocco dell'aereo, è stato necessario chiudere momentaneamente la pista, con conseguenti ritardi e dirottamenti dei velivoli. Dieci voli in arrivo, di cui otto di Ryanair e due di Wizz Air, sono stati dirottati quasi tutti verso Malpensa, eccetto uno verso Verona, ma dovrebbero essere riposizionati e tornare verso Bergamo dove erano inizialmente diretti. Altri voli Ryanair in arrivo a Orio al Serio stanno registrando invece alcuni ritardi. Lo strumento per controllare lo stato dei voli sull'aeroporto di Bergamo segnala ritardi anche per i voli in partenza.