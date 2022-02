Picchiava e maltrattava la compagna davanti ai figli: divieto di avvicinamento per un 53enne Un uomo di Gallarate è stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti della compagna: dalle indagini è emerso che il 53enne avrebbe picchiato e maltrattato la donna per anni e spesso davanti ai figli.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha maltrattato, offeso, minacciato e anche picchiato la sua compagna e spesso anche davanti ai figli. Per questo motivo nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 febbraio, la polizia di Gallarate ha notificato a un uomo di 53 anni un'ordinanza di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di allontanamento dalla vittima. A disporre la misura è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio.

I maltrattamenti iniziati nel 2017

Dalle indagini è emerso che l'uomo dal 2017 aveva avuto comportamenti violenti nei confronti della donna: questi episodi sono diventati sempre più gravi e spesso avvenivano in stato di ubriachezza e davanti ai figli. In passato all'uomo era stato dato un ammonimento dal questore di Varese. Negli ultimi anni, il 53enne avrebbe picchiato più volte la donna provocandole delle lesioni. Secondo l'ordinanza emessa dal gip, l'uomo dovrà presentarsi quotidianamente agli uffici della polizia e non potrà avvicinarsi in alcun modo né avere contatti con la donna.

