Insulti, minacce e botte alla moglie anche davanti ai figli piccoli: denunciato e allontanato Una donna di 35 anni ha denunciato ai carabinieri il marito: l’uomo, per diverso tempo, l’ha minacciata, picchiata e insultata spesso anche davanti ai figli minorenni.

A cura di Ilaria Quattrone

Violenze fisiche, psicologiche ed economiche: è quanto ha dovuto subire una donna di 35 anni che, alcuni giorni fa, è riuscita a denunciare il marito ai carabinieri del comando provinciale di Milano. L'uomo è stato denunciato e allontanato dalla casa. Per il momento, almeno, sembrerebbe essere stato posto fine all'incubo. Spesso, durante le violenze, erano presenti anche i cinque figli della coppia.

Umiliazioni fisiche, psicologiche ed economiche

Stando a quanto riferito dai carabinieri, una pattuglia si trovava in via Padova quando sono stati avvicinati dalla donna. La 35enne ha raccontato tutte le violenze subite dal marito di 44 anni: le botte, gli insulti e le umiliazioni. I carabinieri l'hanno così accompagnata alla stazione di Milano Crescenzago. Qui ha potuto sporgere denuncia. La vittima ha raccontato dei frequenti litigi scatenati dalla gelosia. Oltre alle aggressioni e alle offese dove, come scritto precedentemente, erano spessi presenti i cinque figli minorenni, la donna era sottoposta a continue violenze e umiliazioni fisiche, psicologiche ed economiche.

A Bologna un uomo picchia la moglie con una mazza da hockey

Un episodio simile è avvenuto un mese fa a Bologna: un uomo ha picchiato la moglie con un bastone da hockey. Ad assistere alla brutale violenza, il figlio di soli dieci anni. È stato proprio lui a chiamare il numero unico delle emergenze 112 facendo così arrestato il padre. Dal racconto della donna, è emerso che per anni il 41enne tornava a casa ubriaco e la picchiava e aggrediva. Adesso l'uomo è stato condotto in carcere e dovrà rispondere, anche lui, dell'accusa di maltrattamenti in famiglia.