Ha perseguitato e stuprato l’ex compagna: denuncia e divieto di avvicinamento per un 50enne Un uomo è stato denunciato e destinatario di un divieto di avvicinamento dopo che ha perseguitato e violentato la sua ex compagna. È successo a Monza.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

L'ha perseguitata e poi l'ha anche violentata: è quanto accaduto a una donna che ha denunciato l'ex compagno. L'episodio si è verificato a Monza. La polizia ha raccolto la denuncia della vittima. Il 50enne è stato denunciato e dovrà rispondere delle accuse di stalking e violenza sessuale. Il caso ha fatto scattare le disposizioni sul codice rosso: l'uomo è stato destinatario di un divieto di avvicinamento.

I pedinamenti, la violenza sessuale e la denuncia

L'incubo è iniziato una volta che la loro relazione è terminata: l'uomo ha iniziato a pedinarla, a perseguitarla, a inviarle messaggi a tutte le ore. Quando la donna ha rifiutato la proposta di tornare insieme, l'ha immobilizzata e l'ha costretta a un rapporto sessuale. La vittima è scappata ed è andata subito a denunciarlo alle forze dell'ordine. Agli investigatori della squadra mobile di Monza ha raccontato cosa è stata costretta a subire per mesi: settanta messaggi al giorno, pedinamenti nei luoghi frequentati fino a quando non l'ha convinta a riaccompagnarla a casa dove poi è avvenuta la violenza.

A Roma, un uomo aggredisce e ferisce l'ex compagna: arrestato

Un episodio simile si è verificato a Roma dove un uomo ha picchiato e ferito l'ex compagna. Il 39enne, in questo caso, è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori. La misura cautelare è arrivata dopo che la donna lo ha denunciato: la 32enne aveva lasciato il compagno sempre a causa dei suoi comportamenti aggressivi. L'uomo non ha però accettato la decisione della donna e l'ha picchiata oltre a chiamarla in continuazione, a mandarle messaggi e appostarsi sotto casa.