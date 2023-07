Picchia l’operaio che gli ha fatto i lavori in casa: “Mi ha riparato male il condizionatore” Un 38enne avrebbe colpito con una testata un uomo che, a suo dire, alcuni giorni prima gli ha riparato male in condizionatore in casa. La vittima, un 33enne, è stato portato in ospedale in codice giallo.

Un 33enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo nella serata di martedì 4 luglio dopo aver ricevuto una testata. A colpirlo sarebbe stato un 38enne al quale, stando al racconto dell'aggressore, alcuni giorni prima aveva riparato male il condizionatore in casa in via Lodi a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo. Alla scena ha assistito la compagna dell'aggressore la quale, incinta, è stata supportata dai carabinieri intervenuti pochi minuti più tardi.

La lite per il condizionatore riparato male

È accaduto tutto intorno alle 22 dello scorso martedì. Il 38enne, un cittadino marocchino residente in via Lodi, ha visto camminare per strada un connazionale. Era sicuro che si trattava di quell'uomo a cui aveva chiesto qualche giorno prima di riparare il suo condizionatore ma che, a parer suo, aveva lavorato male.

Così è sceso in strada per chiedere spiegazioni a quel 33enne. In pochi minuti, però, i due sarebbero passati dallo scontro verbale a quello fisico. All'improvviso il 38enne avrebbe rifilato all'altro una testata.

L'intervento dei carabinieri e il trasporto in ospedale

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Treviglio che hanno riportato la situazione alla calma. I militari hanno dovuto anche tranquillizzare la compagna del 38enne che, incinta, avrebbe assistito a tutta la scena.

Il 33enne è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale in codice giallo. Al momento non risulta che abbia sporto denuncia al suo aggressore, ma non è escluso che lo faccia nelle prossime ore.