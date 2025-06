Picchia la moglie 25enne incinta davanti al figlio di 4 anni: 34enne arrestato nel Mantovano

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 34enne è stato arrestato lo scorso sabato 7 giugno a Castel d'Ario (in provincia di Mantova) con le accuse di maltrattamenti verso familiari conviventi e lesioni personali. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe picchiato la moglie nonostante la donna fosse incinta e con loro ci fosse un bambino di 4 anni. La vittima avrebbe riportato lividi e lesioni visibili anche a occhio nudo ed è stata medicata in pronto soccorso. Il 34enne, invece, si trova in questo momento detenuto in carcere a Mantova, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

A telefonare al centro unico per le emergenze 112 nella tarda serata del 7 giugno era stata la stessa 25enne, originaria del Gambia. La giovane, in lacrime, avrebbe riferito all'operatore che il marito l'aveva percossa per futili motivi, provocandole lividi e lesioni. Sul posto, un'abitazione a Castel d'Ario, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Roverbella, supportati dai colleghi di Castel d'Ario e San Giorgio Bigarello. Stando a quanto emerso negli accertamenti, la 25enne sarebbe stata percossa dal marito 34enne suo connazionale anche alla presenza del figlio di 4 anni. La donna presentava segni evidenti su viso, corpo e braccia.

La 25enne è stata, quindi, trasportata all'ospedale di Mantova per accertamenti, in quanto incinta di 8 settimane. Al pronto soccorso il personale sanitario l'ha giudicata guaribile in cinque giorni. Nel frattempo, il marito è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti verso familiari conviventi e lesioni personali.