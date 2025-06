Calci, pugni e morsi alla moglie davanti ai figli di 3 e 10 anni: arrestato dai carabinieri a Mantova

video suggerito

Ha preso la moglie a calci, pugni e morsi. Il tutto davanti ai due figli minori, la maggiore di 10 anni e il minore di 3 anni.

È successo all'interno di un appartamento di Moglia, nel Mantovano, nella serata di domenica 1 giugno. L'aggressione si è verificata intorno alle 23, quando un uomo di 42 anni si è scagliato sulla moglie, 44 anni, colpendola con calci, pugni e morsi. Il tutto alla presenza dei figli di 10 anni e 3 anni. La moglie quindi, per scappare all'ira e alla violenza del marito, si era rifugiata con i figli all’interno di una stanza, chiudendosi a chiave. La stessa camera da cui è partita la chiamata di soccorso al 112 da parte della donna, terrorizzata e in lacrime.

Sul posto è così subito intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Moglia, supportati dai colleghi di Pegognaga. La vittima, sottoposta alle cure dei sanitari del 118, è stata medicata in ospedale e ha ottenuto 7 giorni di prognosi. I militari hanno intanto arrestato il marito violento ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di maltrattamento verso familiari e lesioni personali. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.