Bimba di 11 anni chiama la polizia in lacrime: "Aiuto, sta picchiando la mamma" Una bimba di undici anni ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare che il compagno della mamma, la stava picchiando. In questo modo ha potuto salvarla.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di giovedì 29 maggio una bambina di undici anni ha chiamato gli operatori della polizia di Stato chiedendo aiuto. Gli investigatori hanno così scoperto che, all'interno dell'appartamento dove si trovava la bambina, stava avvenendo un caso di violenza domestica. Per la precisione, un uomo di cinquant'anni – che sarebbe stato sotto l'effetto di sostanze alcoliche – avrebbe messo a soqquadro la casa, rotto con un pugno il finestrino dell'automobile.

Avrebbe poi preso la mamma della piccola per i capelli facendola cadere per terra e le avrebbe dato alcuni schiaffi. L'undicenne si sarebbe chiusa dentro il bagno e avrebbe chiamato il numero unico delle emergenze 112. La bimba, tra le lacrime, avrebbe detto agli agenti che la mamma stava chiedendo aiuto perché il compagno la stava picchiando.

Sul posto sono intervenuti velocemente sul posto. Hanno messo in sicurezza la bimba e la donna che ha raccontato di aver subito già altre aggressioni ed episodi di violenza psicologica. Durante l'ultima aggressione, l'uomo si era impossessato anche del suo telefono per impedirle di chiamare i soccorsi. Sarebbe però riuscita a chiedere aiuto alla figlia che si trovava al piano superiore con il fratellino. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed è stato allontanato. La donna e i bimbi sono stati portati in un luogo protetto.