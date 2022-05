Picchia la compagna per strada, poi spacca il finestrino dell’auto della polizia É successo ieri sera, giovedì 26 maggio, intorno a mezzanotte e mezza in largo Boccioni a Milano. L’uomo, dopo aver picchiato la compagna per strada, si è scagliato contro gli agenti intervenuti per bloccarlo. Erano stati allertati da un passante.

L'ha salvata un passante, che si è accorto che quella che aveva davanti non era un normale litigio di coppia. É successo ieri sera, giovedì 26 maggio, intorno a mezzanotte e mezza in largo Boccioni a Milano É successo ieri sera, giovedì 26 maggio, intorno a mezzanotte e mezza in largo Boccioni a Milano (quartiere Vialba, al confine ovest della città con i comuni di Novate Milanese e Baranzate). I due, un uomo di 45 anni e una donna di 38, stavano discutendo animatamente per strada quando all'improvviso lui l'ha colpita con violenza. Immediato l'intervento della polizia, una volante del commissariato di Quarto Oggiaro, che però ha riscontrato non poche difficoltà nell'operazione di fermo. L'uomo infatti, visibilmente alterato dall'alcol, si è scagliato anche contro gli agenti: li ha aggrediti verbalmente e spintonati, finché non è stato ammanettato e fatto salire a bordo dell'auto di servizio. Una volta dentro, però, il 45enne ha iniziato a dimenarsi e ha spaccato il finestrino della macchina. É stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Dovrà rispondere anche delle percosse alla compagna.

Il precedente

Sono storie piuttosto frequenti, con canovacci simili tra loro. Uno, quasi identico, è quello dell'aggressione avvenuta due anni fa in provincia di Brescia, a Coccaglio. A dare l'allarme, davanti a un uomo violento nei confronti della propria compagna, anche in questo caso era stato un passante terrorizzato. E anche il 35enne di Coccaglio, una volta intervenuta la polizia, ha insultato e attaccato con foga gli agenti.