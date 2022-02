Picchia e minaccia i genitori per avere il denaro per la droga: la sorella trova il coraggio e lo denuncia Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato per aver maltrattato ed minacciato per anni i genitori e la sorella per avere il denaro necessario per comprare alcol e droga. A trovare il coraggio a denunciare tutto è stata la sorella.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva trovato la forza di rivolgersi alle forze dell'ordine mentre era di servizio ai seggi elettorali nelle ultime amministrative. Ai carabinieri presenti al seggio aveva raccontato tutto: di come il fratello di 28 anni maltrattava lei e i genitori per estorcere loro denaro. Soldi che il ragazzo utilizzava per coprire i debiti o comprarsi alcol e sostanze stupefacenti. A trovare il coraggio per denunciarlo è stata la sorella. Così per una famiglia di Seveso, in provincia di Monza e Brianza, è finito l'incubo.

Due anni di maltrattamenti ed estorsioni

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Monza nei confronti del 28enne: l'accusa è di maltrattamenti contro la famiglia o conviventi ed estorsione. I fatti risalgono tra il mese di maggio del 2020 ad oggi. Stando a quanto precisato dai carabinieri della Compagnia di Seregno e della stazione di Seveso, il 28enne per quasi due anni ha insultato e minacciato i propri famigliari – il padre di 71 anni, la madre di 73 e la sorella di 31 – arrivando persino a spintonare e mettere la mani al collo alla madre. In più di un'occasione avrebbe spaccato gli oggetti presenti in casa tra cui il telefono della sorella. Tutto mentre sottraeva a loro denaro che trovava nelle borse o costringendo con minaccia e violenza a farselo consegnare. Il 28enne spesso agiva sotto effetto dell'alcol e sostanze stupefacenti: all'indagato infatti il denaro serviva per comprare alcol e droga.

I famigliari costretti ad allontanarsi da casa

Per mesi, dunque, la famiglia era vittima della violenza del ragazzo. La paura era tanta, tanto che a causa del clima di terrore, a volte i famigliari erano costretti ad allontanarsi dalla propria abitazione o a chiudersi a chiave in camere per scappare dalle violenze. "La famiglia viveva in uno stato di prostrazione sia fisica che morale", spiegano i carabinieri. Tutto fino a quanto la sorella 31enne, mentre era impegnata ai seggi, si è fatta forza e ha raccontato quello che stava accadendo ai carabinieri presenti. Dopo quel primo contatto con i militari, i genitori sono stati invitati in caserma: qui è stata formalizzata la denuncia e sono stati spiegati tutti i dettagli di anni di violenze fisiche e psicologiche. Per il 28enne sono scattate le manette. Si trova ora in carcere a Monza a disposizione dell'autorità giudiziaria.