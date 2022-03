Trascinata nel bosco e picchiata dal compagno: la donna trova il coraggio e racconta le violenze ai medici Lo scorso dicembre era stata trascinata in un bosco e picchiata dal compagno. A febbraio l’uomo l’aveva colpita violentemente allo stomaco con un pugno. Dopo l’ennesimo episodio la donna ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai medici.

A cura di Giorgia Venturini

La donna non ha mai denunciato il compagno ma ora a salvarla dalle continue violenze ci hanno pensato i carabinieri che hanno fatto scattare l'arresto per un uomo di 55 anni. Negli ultimi sei mesi l'indagato era stato responsabile di atti di violenza fisica e psicologica nei confronti della compagna convivente: la donna per tutto questo tempo era stata vittima dei continui maltrattamenti che però non aveva mai raccontato alle forze dell'ordine. Fino a quando dopo l'ennesimo episodio si era recata in ospedale a causa di un violento pugno allo stomaco e ai sanitari aveva trovato il coraggio di raccontare tutto. Ora l'uomo dovrà rispondere di maltrattamenti contro la compagna e lesioni personali aggravate.

Le violenze erano iniziate la scorsa estate

La donna ha raccontato che la relazione tra i due era iniziata la scorsa estate: il 55enne aveva mostrato la sua vera natura un mese dopo costringendo la donna a subire pugni e insulti. A dicembre l'episodio più grave: l'uomo ha portato con una scusa la compagna in un bosco isolato e lì l'ha picchiata, tirandole i capelli e rompendole due vertebre. L'ha anche minacciata dicendole che avrebbe potuto scavare una fossa e buttarcela dentro. Tutto mentre la donna lo supplicava di smettere. La donna, piena di ferite, si era reca all'ospedale di Carate Brianza raccontando però ai medici di essere caduta dalle scale: era uscita dall'ospedale con una prognosi di 25 giorni. La vittima però non aveva avuto il coraggio di raccontare la verità e denunciare il compagno: la donna infatti era completamente soggiogata e spaventata. A febbraio di quest'anno però un nuovo episodio: il compagno l'avrebbe colpita con un violento pugno allo stomaco, costringendola a rivolgersi alla guardia medica. Qui racconta tutto ai sanitari che chiamano immediatamente i carabinieri: riconosciuto il rischio di reiterazione del reato e l'assoluta pericolosità del 55enne, considerato fuori controllo, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo, che si trova adesso recluso nel penitenziario di Monza. La donna anche ora non ha sporto denuncia. Ad oggi però si trova al sicuro, lontana dalle violenze dell'uomo.