in foto: Michael Piloni foto dal suo profilo Facebook

Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Pianengo, paese in provincia di Cremona, nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 ottobre. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il 22enne era alla guida della sua Lancia Ypsilon quando si è scontrato frontalmente con un autobus che viaggiava lungo via Aldo Moro a Pianengo, dove il ragazzo viveva. Resta però ancora sconosciuta la causa dell'incidente: saranno i risultati dei rilievi della polizia stradale a capire nel dettaglio quanto è successo. A perdere la vita è stato Michael Piloni che lascia i genitori e un fratello. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare: il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale Maggiore. Non è rimasto ferito invece l'uomo di 50 anni che era alla guida del bus, che viaggiava vuoto al momento dello schianto.

Il 22enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenuti, oltre ai medici e paramedici di un'automatica e due ambulanze della Croce Rossa, anche i vigili del fuoco che hanno cercato di estrarre dalle lamiere il giovane rimasto incastrato nell'auto dopo l'impatto. Fin da subito le condizioni del giovane sono apparse disperate, per questo è stato necessario il trasporto in ospedale in codice rosso. Qui le sue condizioni sono peggiorate con il passare delle ore, fino al decesso verso sera. Prima di procedere con i funerali la salma del 22enne sarà a disposizione alle autorità giudiziarie che, attraverso accertamenti ed esami, sono al lavoro per capire l'esatta dinamica dei fatti. Grande il dolore a Pianengo: dall'oratorio di San Giovanni Bosco hanno scritto: "Come comunità cristiana e come famiglia dell'oratorio ci stringiamo attorno ai familiari e agli amici del giovane Michael Piloni, tragicamente scomparso ieri sera sul nostro provinciale. Assicuriamo preghiera e vicinanza fraterna".