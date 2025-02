Pestaggio di Iovino: la Procura chiede l’archiviazione delle indagini per Fedez

video suggerito

La Procura di Milano ha chiesto che venga archiviata l'indagine per rissa, lesioni e percosse in concorso a carico di Fedez. La richiesta della pm, Michela Bordieri sarebbe motivata dal fatto che per l'accusa di lesioni, reato non procedibile d'ufficio, il cantante non è stato querelato, mentre nella rissa il rapper non avrebbe partecipato, ma solo assistito.

I fatti per cui Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è stato indagato risalgono alla notte tra il 21-22 aprile 2024 quando, fuori dalla discoteca The Club di Milano, il cantante aveva discusso con il personal trainer Cristiano Iovino. Poco dopo Iovino era stato accerchiato e picchiato da un gruppo di uomini, fra cui alcuni ultras della curva sud del Milan, ora a processo per l'inchiesta Doppia Curva della Direzione Distrettuale Antimafia, con l'imputazione di associazione per delinquere capeggiata, stando alle indagini sulle curve di San Siro, da Luca Lucci. Tra questi anche Christian Rosiello, ultrà rossonero, bodyguard di Fedez all'epoca dei fatti. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il rapper avrebbe assistito ma non avrebbe partecipato al pestaggio di Iovino.

Il personal trainer aveva poi deciso di non denunciare Federico Lucia, anche a seguito di un accordo raggiunto tra i due durante la scorsa estate: Iovino avrebbe rinunciato a querele o azioni penali nei confronti del rapper, in cambio di una somma di denaro. Lo scorso novembre il 38enne, sentito dagli investigatori della squadra mobile, ha confermato: "Ho ricevuto un assegno di 10.000 euro" e ha aggiunto che però aveva "già deciso" prima dell'accordo "di non sporgere denuncia per l'aggressione che ho subito".

Proprio per questo motivo la pm Michela Bordieri ha chiesto di archiviare la posizione del cantante: non solo le lesioni non furono refertate in ospedale, ma il relativo reato è procedibile solo su querela, che in questo caso manca. Le indagini, inoltre, avrebbero concluso che Fedez non avrebbe partecipato attivamente al pestaggio, ipotesi che farebbe decadere, secondo la Procura, anche l'accusa di rissa. Nei prossimi mesi il giudice si pronuncerà sulla richiesta di archiviazione.