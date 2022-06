Peschiera Borromeo, incendio distrugge un capannone: sul posto 10 squadre dei vigili del fuoco Paura nella notte tra ieri e oggi a Peschiera Borromeo dove un grosso incendio ha distrutto un capannone.

Paura nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 1 e giovedì 2 giugno, a Peschiera Borromeo dove un grosso incendio ha interessato un capannone della Cst, un'azienda italiana che si occupa di logistica, in via Enrico Mattei. Il rogo sarebbe scoppiato intorno alla una e mezza del mattino e in pochi minuti si sarebbero diffuse all'interno dei 4.000 metri quadri del posto. Fortunatamente non si registrano feriti né danni ad altre cose. Sul posto anche carabinieri e agenti della polizia locale.

Incendio in un capannone di Peschiera Borromeo: i vigili del fuoco lavorano tutta notte

A sirene spiegate sono arrivate dieci squadre dei vigili del fuoco con quattro autobotti, tre autopompe, due autoscale un carro schiuma che hanno lavorato tutta la notte. Come riportato da Milanotoday, l'intero edificio è stato coperto dalle fiamme che però fortunatamente non hanno raggiunto anche le palazzine a fianco. Le operazioni dei pompieri sono proseguite incessantemente fino al mattino presto quando le squadre erano ancora a lavoro per spegnere gli ultimi focolai.

Sul caso stanno indagando i carabinieri e gli agenti della polizia locale

I vigili del fuoco hanno raffreddato il capannone all'interno del quale non era presente alcun operaio al momento dello scoppio dell'incendio. Non si registrano inoltre intossicati. Avviate le indagini per capire le origini del rogo. Sul caso sono al lavoro non solo i pompieri ma anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Peschiera Borromeo.