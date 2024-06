video suggerito

Pescatore cade in un canale industriale: un ciclista si tuffa in acqua e lo trascina a riva, è gravissimo Un pescatore di 70 anni è caduto nel canale industriale di Vizzola Ticino, in provincia di Varese: a notarlo per primo è stato un ciclista che lo ha trascinato a riva. Il 70enne è gravissimo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un uomo è in gravissime condizioni all'ospedale al Circolo di Varese. Si tratterebbe di un pescatore di 70 anni che è stato recuperato dopo esser caduto nel canale industriale di Vizzola Ticino, in provincia di Varese. Le sue condizioni sono state giudicate fin da subito disperate. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire.

Al momento è certo che l'allarma al numero di emergenza è scattato alle 14.30 di ieri martedì 25 giugno: sul posto si sono precipitati i sanitari in elisoccorso, con l'ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e l'automedica. A notare il pescatore in acque per primo è stato un ciclista che si è subito precipitato per trascinarlo a riva. Purtroppo però l'uomo era già in arresto cardiocircolatorio. I sanitari in pochi minuti sono giunti sul posto e hanno praticato le manovre di rianimazione prima del trasferimento in ospedale con l'elicottero. È ricoverato in terapia intensiva, la prognosi resta riservata.

Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno subito identificato il pescatore. I militari sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: il 70enne potrebbe essere caduto in acqua per un malore, ma al momento non si esclude nessuna pista investigativa.