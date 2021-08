Perseguita la sua ex professoressa per due anni: arrestata una stalker Per due anni ha perseguitato la sua ex professoressa inviandole biglietti e facendosi trovare sotto casa e fuori dalla scuola. Così per una donna di 32 anni sono scattati gli arresti ai domiciliari nella sua casa a Crema. Dai primi accertamenti è emerso che la stalker cercava nella vittima l’affetto di una madre che non ha mai avuto.

A cura di Giorgia Venturini

Ha rivisto la sua ex professoressa e non si è più staccata tanto che è scattata una denuncia per atti persecutori. Ai domiciliari ora è finita una 32enne cremasca che dopo aver rincontrato una sua vecchia professoressa aveva iniziato a comportarsi in modo morboso e ossessivo intromettendosi sempre di più nella vita privata dell'insegnante: le lasciava bigliettini e regali e si faceva trovare fuori da scuola e sotto casa. Cercava probabilmente nella donna l'affetto di una madre che non ha mai avuto. Così la vittima stanca per i due anni di persecuzioni, aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri di Pandino che hanno poi arrestato la 32enne in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nella sua abitazione.

Dopo due anni scatta la denuncia per atti persecutori

Dai primi accertamenti è merso che gli atti persecutori andavano avanti dal 2019: per due anni la vittima ha continuato a chiedere alla 32enne si essere lasciata in pace senza però ottenere un cambiamento. Sembrerebbe infatti che la 32enne abbia avuto un trascorso famigliare difficile e ha visto nella sua ex professoressa una figura materna con cui colmare le sue carenze affettive. Insomma, vedeva in lei un genitore che le è sempre mancato. La sua però ben presto si è trasformata in ossessione e atti persecutori: solo dopo la richiesta di aiuto da parte della vittima i carabinieri hanno avviato accertamenti che hanno portato l'autorità giudiziaria a emettere nei suoi confronti la misura cautelare di arresto ai domiciliari per atti persecutori. Ora le indagini dei carabinieri chiariranno ulteriori particolari.